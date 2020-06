Décès de la moudjahida Achi Kamla à l’âge de 86 ans

Issue d’une famille révolutionnaire, la regrettée est fille de chahid et veuve du chahid Achi Amar.Née le 23 juin 1934 à Chelia dans la wilaya de Khenchela, elle a rejoint les rangs de l’Armée de libération nationale en 1957, dans les montagnes de Beni Melloul, siège de la première wilaya historique.

Son activité et le parcours révolutionnaire de sa famille lui ont valu de figurer sur la liste des moudjahidine et moudjahidate recherchés par les autorités coloniales.

Connue pour sa grande bravoure et ses capacités lors de plusieurs opérations et batailles, elle avait forcé le respect et obtenu la confiance des dirigeants et moudjahidine de la première wilaya historique.

En 1959, elle avait été blessée par un débris d’avion de l’armée française dans la forêt de Beni Melloul, indique le communiqué.

En cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidine et Ayants-droit, Tayeb Zitouni a adressé ses condoléances les plus attristées et ses sincères sentiments de solidarité et de compassion à la famille de la moudjahida, priant Dieu le Tout Puissant de l'accueillir en Son vaste paradis parmi ceux qu'il a comblés de Ses bienfaits et entourés de Sa grâce éternelle, conclut le communiqué.

APS