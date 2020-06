CHU de Constantine : Suspension à titre conservatoire de plusieurs responsables de l’Unité Covid-19

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a émis hier un ordre de suspension à titre conservatoire du médecin principal, du responsable de l’administration, de deux coordinateurs et du responsable de sécurité à l’unité de soins Covid-19 au Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Constantine, suite à la vidéo relayée par les réseaux sociaux faisant état de «négligence» au sein de cette unité, a-t-on appris de la tutelle. «Suite à la vidéo relayée sur les réseaux sociaux sur la situation du service de prise en charge des patients atteints de Covid-19, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Ben Bouzid, a dépêché une commission d’inspecteurs sur les lieux pour diligenter une enquête sur cette affaire», a précisé la même source, soulignant que «l’enquête préliminaire a fait ressortir des dysfonctionnements et des failles dans la gestion».

À cet effet, «il a été procédé à la suspension, à titre conservatoire, du médecin principal, du responsable de l’administration, de deux coordinateurs et du responsable de sécurité de cette unité». Le ministère affirme que «l’enquête se poursuit, pour déterminer les responsabilités et la nature des erreurs enregistrées».