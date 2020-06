Contrebande de masques chirurgicaux à Constantine : Des peines de 5 à 7 ans de prison ferme

Le tribunal de Constantine a prononcé, lundi passé, des peines de 7 et 5 ans de prison ferme, respectivement à l’encontre du principal accusé de vols de masques chirurgicaux commis au niveau du centre hospitalo-universitaire Benbadis, et de son complice. L’affaire remonte au mois écoulé, quand le responsable du magasin central du CHUC a constaté la disparition de huit cartons de masques chirurgicaux, soit 16.000 unités réservées exclusivement au personnel médical et paramédical. Le directeur a déposé plainte le 31 mai. L’enquête ouverte par les éléments de la brigade économique et financière de la sûreté de wilaya a permis de mettre fin aux agissements de B. Z., employé de l’hôpital appréhendé en possession de 6.000 masques, et de T. A., propriétaire du véhicule utilisé pour convoyer le produit dont 10.000 masques sont cédés à deux pharmaciens de la circonscription administrative Ali-Mendjeli. Présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Constantine pour répondre des chefs d’accusation de vol et complicité de vol de deniers publics, B. Z. a été condamné à une peine de prison ferme de 7 ans, assortie d’une amende de 500.000 DA, alors que T. A., a écopé de 5 ans de prison et d’une amende de 200.000 DA. Les deux pharmaciens, H. M. et C. S., ont été poursuivis pour défaut de facturation.

I. B.