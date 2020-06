Saisie de plus de 800 kg de kif traité aux frontières Sud-Ouest (MDN)

Une grande quantité de kif traité s'élevant à 8 quintaux et 9 kilogrammes, a été saisie aux frontiéres Sud-Ouest, a indiqué Jeudi , le MDN , dans un communiqué .

« Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts inlassables visant à endiguer la propagation du fléau de narcotrafic dans notre pays,un détachement combiné de l'ANP a saisi, le 09 juin 2020, une grande quantité de kif traité s'élevant à huit (08) quintaux et neuf (09) kilogrammes, et ce, lors d'une patrouille de recherche menée près de la zone frontalière de Djenniène Bourezg, wilaya de Naama », a précisé la meme source.

Dans le même contexte, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté, suite à des opérations distinctes menées à Rélizane ,Béchar et Mila , 4 narcotrafiquants et saisi 10,25 kilogrammes de kif traité, (23579) comprimés psychotropes.

NB/ Rédaction Web