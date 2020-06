OGEBC : Installation de M. Abdelkader Dahdouh au poste de DG

La ministre de la Culture, Malika Bendouda, a présidé, mardi dernier, la cérémonie d'installation du chercheur en archéologie, Abdelkader Dahdouh au poste de directeur général de l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés (OGEBC), indique un communiqué du ministère.

Mme Bendouda a exprimé à l'occasion son souhait de voir le nouveau DG donner un nouveau souffle à l'Office, au vu de ses compétences et ses qualifications scientifiques en matière de patrimoine culturel et de vestiges et sa capacité à rompre avec les modes de gestion qui vont à l'encontre de la réalisation de l'efficience escomptée».

Elle a appelé à «l'exploitation du patrimoine culturel au profit du développement durable

en mobilisant l'ensemble des énergies actives».

Pour sa part, M. Dahdouh a indiqué que la gestion de cet Office obéira à «une nouvelle politique qui exige l'exploitation du patrimoine archéologique dont les sites archéologiques, notamment ceux classés patrimoine mondial pour devenir des ressources économiques à même de renflouer les caisses du Trésor public».

M. Dahdouh est professeur et chercheur universitaire spécialisé en archéologie islamique.

Il est également membre de l'instance des archéologues arabes et était directeur du Centre universitaire de Tissemsilt.