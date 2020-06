APN : Séance plénière consacrée aux questions orales

L'Assemblée populaire nationale (APN) reprendra, aujourd’hui, ses travaux en séance plénière consacrée aux questions orales adressées à plusieurs membres du gouvernement, a indiqué, hier, un communiqué de l'Assemblée. «Dix-huit questions orales sont inscrites au programme de cette plénière et seront adressées à sept ministres : trois au ministre de l’Energie, trois au ministre de la Jeunesse et des Sports, deux à la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, deux au ministre du Commerce, deux au ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, deux au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et deux à la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables», précise le communiqué.