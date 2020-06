M. Bladehane participe à une réunion d'urgence du Comité exécutif de l'OCI sur la Palestine (MAE)

Le secrétaire d'Etat chargé de la Communauté nationale et des Compétences à l'étranger, Rachid Bladehane, prendra part aux travaux de la réunion d'urgence (virtuelle) du Comité exécutif de

l'Organisation de la coopération islamique (OCI), prévue ce mercredi, et consacrée à la situation en Palestine, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

"Cette réunion se penchera sur l'évolution de la situation en Palestine suite à l'annonce par les autorités de l'occupation israélienne de leur projet d'annexer des terres palestiniennes en vertu du projet de paix

américain plus connu sous le nom de +deal du siècle+", précise la même source.

Les travaux de cette réunion, à composition non limitée du Comité exécutif, seront sanctionnés par "l'adoption d'une résolution par laquelle les Etats membres réitèrent leur appui à la question palestinienne et le rejet de tout acte unilatéral visant à compromettre le droit inaliénable du peuple palestinien à l'établissement de son Etat indépendant et souverain avec El Qods Echarif pour capitale", ajoute le communiqué. (APS)