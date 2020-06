Le moudjahid Mohamed Lalimi n'est plus

Le moudjahid Mohamed Lalimi est décédé à l'âge de 80 ans, a-t-on appris hier auprès du ministère des Moudjahidine. Né le 19 juin 1940 à Sidi Bel Abbès, le défunt a grandi dans une famille aisée et conservatrice.

Il a entamé son parcours militant à un jeune âge, étant convaincu que la lutte armée était l'unique option pour arracher l'indépendance du pays. Il a rejoint les rangs de la guerre de Libération nationale en tant que membre de l'organisation civile du Front de libération nationale (FLN) à la Wilaya V historique et Fidaï dans la région de Tlemcen, où il a mené plusieurs opérations, en raison desquelles la police française avait lancé des recherches à son encontre.

Après avoir été arrêté et passé trois ans dans les geôles françaises (de juin 1959 à mai 1962), il est libéré deux mois après la proclamation du cessez-le-feu.

Après l'indépendance, le défunt a poursuivi son parcours en contribuant à l'étape de reconstruction, d'édification et de formation de cadres algériens et en occupant plusieurs postes dans le corps de la Police, notamment adjoint du chef de sûreté de la wilaya de Tlemcen, chef de sûreté de la wilaya de Tiaret, directeur de l'école de police, puis chef de sûreté de la wilaya de Tamanrasset avant d'être mis à la retraite. En cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Tayeb Zitouni a adressé ses sincères condoléances à la famille du défunt, priant Dieu, Tout-Puissant, de l'accueillir en Son Vaste Paradis».