Ministère de la Solidarité : Des fake news relayées en son nom via de faux comptes Facebook

Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a mis en garde, lundi, contre des fake news relayées en son nom via de faux comptes sur les réseaux sociaux, affirmant ne pas détenir de compte Facebook.

Dans un communiqué, le ministère déclare

décliner toute responsabilité quant aux faux contenus et informations relayés en son nom via de faux comptes sur les réseaux sociaux.

Les informations officielles «sont exclusivement publiées sur le site web officiel www.msnfcf.gov.dz», précise le ministère qui a ajouté que «des procédures légales seront engagées à l'encontre de toute page publiant des informations en son nom».