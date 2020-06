Décès de la sœur du directeur du protocole du ministère de la Communication : M. Ammar Belhimer présente ses condoléances

Suite au décès de la sœur du directeur du protocole du ministère, Djamel Aïssaoui, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, tient à présenter, en son nom et au nom des cadres et des employés, ses condoléances les plus attristées à la famille de la défunte qu’il assure de toute sa compassion et de son soutien en cette douloureuse circonstance.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.