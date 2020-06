Réouverture des commerces : L’ANCA salue la décision

L’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) s'est félicitée de la décision du Premier ministre relative à la reprise des activités économiques et de la réouverture des commerces scindée en deux phases, a indiqué vendredi dernier un communiqué de l'Association. A cette occasion, l'ANCA a rappelé la nécessité pour les commerçants de respecter les mesures de prévention, notamment le port des bavettes et la distanciation sociale pour éviter la propagation de la Covid-19, a ajouté le communiqué. L'ANCA s'engage, dans ce cadre, à la publication d'un guide pour toutes les activités commerciale et artisanales sur les règles d'hygiène pour ne pas subir d'éventuelles sanctions, a précisé la même source, appelant les citoyens à s'en tenir aux mesures de prévention en vue de préserver la santé publique jusqu'à la fin de cette crise sanitaire.