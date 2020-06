SEAAL : Un programme d'approvisionnement de communes d'Alger-Ouest

La Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL) a annoncé vendredi dernier la mise en place un programme d'approvisionnement en eau potable au profit des citoyens de la nouvelle ville de Sidi Abdellah, Mahelma, les hautes et basses régions de Zéralda, Staouéli et Ain Benian, et ce suite aux actes de vandalisme ayant ciblé d'importantes structures de transfert des eaux dans ces régions. Dans le but de garantir l'approvisionnement de sa clientèle en eau potable, SEAAL a mis en place le programme suivant :

La nouvelle ville de Sidi Abdellah, Mahelma et les hautes régions de Zéralda de 00h00 à 08h00 du matin.

Les basses régions de Zéralda, Staouéli et Ain Benian à partir de 08h00 à 00h00, a précisé le communiqué.