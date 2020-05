Naâma : Saisie de près d’un quintal de kif traité

Deux narcotrafiquants ont été arrêtés par des Gardes-frontières samedi à Naama à bord de deux véhicules chargés de près de 100 kg de kif traité, a indiqué dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale.

«Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts inlassables visant à endiguer la propagation du fléau de narcotrafic dans notre pays, des garde-frontières ont arrêté, le 30 mai 2020, deux narcotrafiquants à bord de deux véhicules chargés de 98,2 kilogrammes de kif traité, et ce, lors d'une opération de fouille et de recherche menée à Aïn Safra, wilaya de Naama en 2e Région Militaire», précise le communiqué.

Dans le même contexte et toujours au niveau de la 2e Région militaire, des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à Rélizane, un narcotrafiquant en possession de 2,12 kilogrammes de kif traité, et saisi 4.500 paquets de cigarettes et 201.600 unités de produits pyrotechniques à Ouargla, en 4e Région militaire, selon la même source.

Par ailleurs, des détachements de l'Armée nationale populaire ont arrêté, lors d'opérations distinctes menées à Djanet en 4e Région militaire, Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar en 6e Région militaire, cinq individus et saisi 13 groupes électrogènes et six marteaux piqueurs servant dans les opérations illégales d'orpaillage, ainsi que quatre véhicules tout-terrain et 3,9 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande.