Netcom: Cinq agents infectés par le Coronavirus

Cinq agents de Net Com ont été infectés par le virus de la COVID 19 , a indiqué l’entreprise dans un communiqué . Il s’agit des agents des sections d’El Biar , les parcs de Staouéli et Caroubier ainsi que le parc central et un autre au niveau de la base de vie de Aba Ezzouar . Les cas recensés concernent des agents qui étaient en récupération chez eux et étaient contaminés à cause des embrassades à l’occasion de l’Aïd, a précisé la même source.

« Aussitôt alertée, la direction de NetCom a pris les mesures nécessaires par la désinfection immédiate de tous les lieux de travail ainsi que le renforcement en équipements ». La commission de la santé et de la sécurité a présidé une réunion avec le médecin du travail pour étudier les cas suspects qui ont été mis en confinement durant 14 jours . Fort heureusement , les tests ont été négatifs à l’exception de 3 cas.

En effet, la société a procédé à la veille de l’Aïd, à l’acquisition de 7800 bavettes et 300 litres de gel désinfectant.

