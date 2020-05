Neuf bombes artisanales détruites à Tébessa (MDN)

Neuf bombes de confection artisanales ont été découvertes et détruites par un détachement de l’ANP, à Stah Guentis, wilaya de Tébessa, a indiqué Mercredi, le MDN, dans un communiqué.

Par ailleurs , dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP ont intercepté, à Tindouf , In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, 14 individus et saisi 6 véhicules tout-terrain, 2670 litres de carburants, 5,5 tonnes de denrées alimentaires ainsi que 5 marteaux piqueurs et 3 groupes électrogènes.

Selon la même source, un détachement de l'ANP a appréhendé, en coordination avec les services de la Sûreté Nationale, un narcotrafiquant en sa possession 1527 comprimés psychotropes, tandis que des éléments de la Gendarmerie Nationale ont arrêté, à Biskra, trois contrebandiers et saisi 2470 paquets de cigarettes et 1480 unités de différentes boissons.

Par ailleurs, des Garde-côtes ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de six individus à bord d'une embarcation de construction artisanale à Annaba, alors que 8 migrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen et Béchar.

NB/ Rédaction Web