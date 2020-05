Annonce prochaine de l’institution du "Prix de la littérature et de la langue amazighe" (HCA)

L’institution du "Prix de la littérature et de la langue amazighe" approuvée par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, sera annoncée à l’occasion du 25e anniversaire de la création du Haut commissariat à l’amazighité (HCA), a indiqué mercredi un communiqué du commissariat.

Ce prix a pour objectif "d’encourager la rechercher et l’innovation à rentabilité qualitative visant à enrichir la langue amazighe et contribuer à sa diffusion et à sa promotion, qu’il s’agisse d’œuvres réalisées en langue amazighe ou traduites dans cette langue", a indiqué la même source, précisant que "les procédures juridiques fixant les conditions de candidature pour le Prix, le format d’évaluation des œuvres proposées par le jury et les montants qui lui sont réservés seront prochainement établis". (APS)