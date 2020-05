Commerce : près de 43.000 commerçants réquisitionnés pour la permanence

Près de 43.000 commerçants à travers le territoire national seront réquisitionnés pour assurer la permanence durant les deux jours de l’Aïd-el-Fitr et permettre aux citoyens de faire leurs achats quotidiens, a affirmé, jeudi à Alger, le ministre du Commerce, Kamel Rezig.

Lors d’une réunion au siège du ministère du Commerce, consacrée à la permanence des commerçants durant les deux jours de l’Aïd-el-Fitr, le ministre a déclaré que les horaires de la permanence seront cette année de 7h jusqu’à 13h, soulignant qu’en raison de la suspension du trafic routier pour tout type de véhicule, y compris les motocyclettes durant les deux jours de l’Aïd, il a été demandé aux commerçants de rejoindre leurs locaux à pied et d’assurer le service en faveur du citoyen. Le contexte actuel et les mesures exceptionnelles ont amené le secteur à s’y adapter pour assurer le service au profit des citoyens et leur permettre d’acquérir leurs différents besoins, a-t-il ajouté.