Autoroutes : L’ADA mobilisée

L'Algérienne des Autoroutes (ADA) a indiqué jeudi qu'elle était mobilisée les deux jours de l'Aïd-el-Fitr, pour assurer les services aux usagers de la route titulaires d'une autorisation de circulation.

«En cette conjoncture exceptionnelle que traverse l'Algérie, les équipes de patrouille routière et les services d'intervention et d'entretien de l'ADA demeurent mobilisés par brigades, 24h/24h, pendant les deux jours de l'Aïd-el-Fitr, y compris durant les heures de confinement décidées par les Pouvoirs publics, sur le réseau autoroutier, et ce en vue d’assurer l'accompagnement et d’apporter assistance aux citoyens titulaires d’autorisation de circulation», indique un communiqué de l’ADA, sur sa page Facebook. Le réseau de stations-service et d'aires de repos de l'autoroute restera également ouvert, pour permettre aux conducteurs de se reposer et de leur fournir les services nécessaires, précise la même source, soulignant l'engagement des agents de l’ADA à respecter les règles et mesures sanitaires nécessaires.

Dans ce cadre, l'ADA a appelé les usagers de l'autoroute à respecter les mesures préventives nécessaires, notamment le port obligatoire de masques, lors des échanges avec les agents, conclut le communiqué.