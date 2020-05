Tlemcen : Saisie de plus de 33 kg de kif traité

Les éléments de la sûreté de wilaya de Tlemcen ont saisi, dernièrement, 33,400 kg de kif traité dans les communes de Tlemcen et Sidi Djillali dans deux opérations distinctes, a indiqués jeudi dans un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.

La première opération a été effectuée par des éléments de la police judiciaire de Tlemcen, sur la base d'informations faisant état d'une femme qui détient, dans son domicile à Tlemcen,une quantité de kif, a-t-on indiqué. Une perquisition au domicile de la suspecte a permis la saisie de 2 kg de kif traité et d'un montant de 250.000 DA. Après enquête, trois personnes opérant au sein d'un même réseau ont été identifiées et arrêtées. Les quatre personnes arrêtées seront présentées jeudi, devant le procureur de la République près le tribunal de Tlemcen. Dans une autre opération et sur base d''informations parvenues à la brigade mobile de la police judiciaire de la commune de Tlemcen, une perquisition dans un domicile dans les environs de la commune de Sidi Djillali a permis de découvrir 31,400 kg de kif traité. Avisé, le procureur de la République près le tribunal de Sebdou a ordonné la poursuite de l'enquête sur cette affaire, a-t-on fait savoir.