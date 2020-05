Tamanrasset : Saisie de plus de 56800 comprimés de psychotropes

Une quantité de 56.800 comprimés de psychotropes a été saisie par les éléments de la Brigade de recherche et d’investigation (BRI) de Tamanrasset, qui ont également arrêté un individu, a-t-on appris jeudi de la cellule de communication de la sureté de wilaya. Agissant sur informations faisant état de l’exploitation par un individu d’une maison au village d’Azerzi (3 km Sud de Tamanrasset) pour le stockage et le trafic de psychotropes et d’articles de contrebande, les policiers, munis d’un mandat de justice, ont arrêté la personne en question (36 ans) et procédé à la saisie de 56.800 comprimés de psychotropes. Les policiers ont également saisi des produits pharmaceutiques nuisibles à la santé (15.000 comprimés), 5.500 paquets de cigarettes étrangères, ainsi que des produits cosmétiques de fabrications étrangères et des produits alimentaires. Les procédures sont menées pour ficeler le dossier pénal de cette affaire et présenter le mis en cause aux instances judiciaires compétentes afin de statuer sur son cas.