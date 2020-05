Chlef : 3 hectares de blé dur ravagés à Oued Sly

Trois (3) hectares de blé dur ont été ravagés par le feu mercredi dans la commune de Oued Sly (w. Chlef), a indiqué un communiqué des services de la protection civile. Le feu s'est déclaré aux environs de 16h00, lorsqu'une moissonneuse-batteuse a été mise en route dans un champ à la cité «Slim» dans la commune d’Oued Sly, ravageant ainsi près de 3 hectares de blé dur et brûlant un tuyau d'irrigation d'une longueur de 100 mètres. L'intervention des unités de la protection civile a permis de circonscrire l'incendie et de sauver la moissonneuse-battage ainsi que des grenadiers, des orangers et des oliviers, outre des maisons situées à proximité, selon la même source.

Un deuxième incendie qui s'est déclaré vers 18h00 dans un verger au sud de la région de Bouachria dans la commune de Boukadir (25km à l'ouest de Chlef) a ravagé une dizaine de grenadiers, une dizaine de figuiers et une autre dizaine de vignes, outre près de 100 mètres de haie et une dizaine d'ares d'herbage sec.