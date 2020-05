Décès d’un citoyen par un projectile à Sidi Ammar : Le tribunal ouvre une enquête

Le procureur de la République près le tribunal d’El-Hadjar de la wilaya d’Annaba, Mohamed Anour Trabelsi, a ordonné l’ouverture d’une enquête préliminaire pour déterminer les responsabilités après le décès d’une personne, atteinte par un projectile à la poitrine, a indiqué, jeudi, un communiqué du tribunal.

Le procureur a également ordonné une autopsie, selon le même communiqué qui a précisé qu'après l'intervention des éléments de la brigade mobile de la police judiciaire de la sûreté (BMPJ) de la daïra de Sidi Ammar (juridiction du tribunal d’El-Hadjar ) pour arrêter le dénommé A. R., soupçonné d’être impliqué dans une affaire de trafic de drogue, des membres de sa famille et des habitants du quartier, ont attaqué les policiers, en utilisant des pierres et des armes blanches, et un fusil de chasse, ce qui a contraint les policiers à user de balles en caoutchouc pour disperser la foule.

Lors de cet incident, le père du mis en cause dans cette affaire a été touché par un projectile à la poitrine, et a succombé à ses blessures lors de son transfert à l’hôpital, selon le même communiqué.

Aussitôt informé de ces incidents, le procureur de la République près le tribunal d’El-Hadjar s’était rendu à l’hôpital pour voir la dépouille et s’enquérir des circonstances du décès, a-t-on conclu.