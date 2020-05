Sétif : Dispositif exceptionnel de la police

Les services de police relevant de la sûreté de la wilaya de Sétif mettent en œuvre, à l’occasion de la fête de l’Aïd-el-Fitr, un dispositif exceptionnel en raison de la pandémie de Coronavirus, avec l'interdiction de la circulation de véhicules interwilayas ou à l’intérieur des agglomérations.

Les services de la sûreté de wilaya ont mis en place un important dispositif humain et matériel tendant à sécuriser les citoyens, lors de leurs déplacements, et à assurer le suivi des différentes activités commerciales et des services assurant l’approvisionnement en produits de large consommation. Il s'agit aussi d’assurer une application stricte des mesures de confinement partiel étendues durant les deux jours de l’Aïd pour être portées de 13h à 7h.

Les services de police appellent de ce fait les citoyens à éviter de se serrer les mains durant ces deux jours et à faire usage des gestes barrières, dont le port obligatoire de la bavette et la mise en œuvre des mesures de distanciation sociale, afin d’éviter toute contamination et lutter efficacement contre la propagation du COVID-19.

F. Zoghbi