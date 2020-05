Le Président Tebboune reçoit un appel téléphonique de son homologue malien et de l’Emir de l’Etat de Qatar

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi après-midi, un appel téléphonique du président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta qui lui a présenté à l’occasion de l’Aïd El-fitr ses meilleurs vœux de santé et de bonheur et au peuple algérien davantage de prospérité et de bien-être", précise la même source.

"Le Président de la République a exprimé, à son tour, ses meilleures voeux à son homologue malien, réaffirmant la position de l'Algérie aux côtés du Mali pour protéger son unité et sa stabilité".

"Les deux parties se sont félicitées par la même occasion des relations de fraternité liant les peuples frères, et ont convenu de la tenue d'un sommet prochainement", a conclu le communiqué.

... Et de l’Emir de l’Etat de Qatar