Electricité : Perturbation à l'ouest d'Alger du 26 au 28 mai

Une perturbation de l'alimentation en électricité concernera les communes de Dély Brahim et Ouled Fayet du 26 au 28 mai, a indiqué hier un communiqué de la Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz (SADEG).

La direction de distribution de Bologhine, relevant de la Concession de Distribution d'Alger, informe que «dans le cadre de travaux de remplacement d'équipements électriques», la perturbation de l'alimentation en électricité concernera mardi 26 mai le quartier Haouch Kaouch et mercredi 27 mai la coopérative Amrania de la commune Dely Brahim, et ce, de 9h30 à 16h. Le 29 mai 2020, la perturbation touchera, durant la même tranche horaire, la cité 400 logements ENA dans la commune de Ouled Fayet en partie poste 1025, ajoute la même source. Pour plus d'information, la direction de Distribution de Bologhine met au service de sa clientèle le numéro 3303 et s'excuse pour les désagréments que pourraient occasionner ces coupures d'électricité.