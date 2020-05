Tizi-Ouzou : Saisie de 1.784 unités de produits alimentaires périmés

De concert avec les services du commerce, les forces de police de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou ont procédé mardi à la saisie de pas moins de 1.784 unités de produits alimentaires périmés, exposés à la vente dans un local commercial, a fait savoir hier dans un communiqué la cellule de communication. Les produits saisis lors de cette opération, menée dans le cadre de la lutte contre la fraude et la protection du consommateur en ce mois sacré de ramadhan et de confinement sanitaire pour cause de pandémie du covid-19, ont été détruits par les services spécialisés, tandis qu’une procédure d’usage est engagée à l’encontre du propriétaire du magasin concerné, a par ailleurs indiqué la même source.



Un train percute un camion

Par ailleurs, une collision entre un train et un camion de transport de marchandises a eu lieu hier peu avant midi à proximité du lieu dit Edimco à la sortie ouest de la commune de Tizi-Ouzou, a indiqué la cellule de communication de la protection civile. Les éléments de la protection civile se sont immédiatement rendus sur les lieux de l’accident. Aucune perte humaine n’a été déplorée suite à cet accident, a-t-on précisé de même source.

