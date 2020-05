Employés des postes : Les cas atteints ont contracté la Covid-19 en dehors du lieu de travail

Le ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Brahim Boumzar, a affirmé, hier à Constantine, que «les cas atteints parmi les employés des postes ont contracté le coronavirus en dehors du lieu de travail».

Le ministre a précisé que les bureaux de poste à travers le territoire national fonctionnent «dans le strict respect des mesures de prévention et de sécurisation recommandées», saluant, au passage, le sens de dévouement dont ont fait montre les employés des postes, pour assurer le service en cette conjoncture sanitaire exceptionnelle. Le ministre, insistant sur l’importance de développer le réseau des postes à Constantine, conformément aux conventions signées avec l’Office de promotion et de gestion immobilières (OPGI) et l’AADL, pour l’utilisation des espaces disponibles dans le cadre des différents programmes de logement réalisés, a appelé au renforcement des ces structures en guichets automatiques bancaires (GAB), pour un meilleur service.

Mettant l’accent sur l'importance d'encourager l'utilisation du paiement électronique pour réduire la pression sur les bureaux de poste, le ministre a fait part de la mise en service à Constantine de plusieurs Terminaux de paiement électronique (TPE) visant la généralisation et le déploiement des moyens de paiement électronique pour les commerçants, notamment.

Le ministre, qui a tenu à assurer quant à la disponibilité de la liquidité dans les postes, a appelé à faire ancrer la culture du payement électronique, un procédé, a-t-il ajouté, «totalement sécurisé».