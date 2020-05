Décès du président du tribunal administratif d’Ouargla

Le président du tribunal administratif d’Ouargla, Abdennacer Mahseur, est décédé, hier, à l’âge de 64 ans, des suites d’un malaise, a-t-on appris auprès du ministère de la Justice. En cette douloureuse circonstance, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, présente ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt, indiquant que la corporation de la Justice a perdu en le président du tribunal administratif d’Ouargla, «un juge vertueux et probe, connu, tout au long de son parcours professionnel, pour sa compétence, son sérieux, sa droiture, son bon relationnel et sa courtoisie». Puisse Allah le Tout-Puissant accorder au défunt Sa miséricorde et inspirer à ses proches, réconfort et patience, a conclu M. Zeghmati.