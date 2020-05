Constantine : Un abri pour terroristes contenant armes et munitions détruit

Un abri pour terroristes contenant, notamment deux pistolets automatiques, des mines et une bombe de confection artisanale, des munitions, ainsi que des outils et produits de détonation, a été découvert et détruit, vendredi, par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) dans la zone de Tiddis, wilaya de Constantine, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

