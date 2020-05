" Suite au décès de l’ancien Secrétaire général de la Ligue arabe, Chedli Klibi, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances et de compassion à son homologue tunisien Kaïs Saïed, dans lequel il a rendu hommage au défunt pour ses positions sages, clairvoyante et son dévouement en faveur des causes régionales et arabes et du renforcement de l’action arabe commune, priant Dieu le Tout puissant d’entourer le défunt de Sa sainte Miséricorde et de prêter aux siens patience et réconfort ", lit-ont dans le communiqué.

APS