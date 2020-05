Le chef terroriste « Abou El Abbas » abattu à Ain Defla (MDN)

Un détachement de l’ANP a abattu, Mardi ,unterroriste et saisi un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov avec crosse pliante, une paire de jumelles, deux chargeurs de munitions et trois téléphones portables, a indiqué le MDN , dans un communiqué. Il s'agit en l'occurrence du dénommé "Serbah Ahmed" dit "Abou El-Abbes", né en 1973 dans la commune de Béni Bouateb, wilaya de Chlef. Ledit criminel avait rallié les groupes terroristes en 1997, et était le responsable du groupe terroriste activant dans l'Ouarsenis entre les wilayas de Chlef, Aïn Defla, Tissemsilt et Médéa.

Cette opération, toujours en cours, « vient renforcer la dynamique de résultats positifs réalisés par les unités de l’Armée Nationale Populaire, et dénote de leurs permanentes veille et disponibilité, à travers le pays, pour faire face à toute tentative visant à porter atteinte à sa sécurité et sa stabilité », a conclu le communiqué.

NB/ Rédaction Web.