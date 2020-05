Tamanrasset : Saisie de 8 quintaux de viandes blanches (Sûreté)

Une quantité de huit (8) quintaux de viandes blanches a été saisie par les services de la Sûreté de wilaya de Tamanrasset pour absence de conditions de conservation, a-t-on appris dimanche auprès de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya.

Entrant dans le cadre du contrôle des pratiques commerciales et de la protection de la santé publique durant le mois de Ramadhan, l'opération de saisie, qui a concerné aussi 280 plaquettes d'œuf, a été opérée à bord d'une camionnette par les services de la sûreté de la wilaya, en coordination avec les agents de contrôle relevant de la direction du Commerce et des Services vétérinaires.

D'autres infractions ont également été relevées, dans le cadre des opérations de contrôle, et ont concerné le défaut de facturation, le manque d'hygiène et des conditions de conservation frigorifique et l'absence de certificats vétérinaires, selon la même source. (APS)