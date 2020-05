Sept narcotrafiquants dans les filets de l'ANP au Sud et à l'Ouest (MDN)

Des détachements combinés de l'ANP ont arrêté sept narcotrafiquants et saisi 16,3 kilogrammes de kif traité et trois véhicules touristiques, et ce, lors d'opérations distinctes menées à Tlemcen ,Ouargla et Adrar , a indiqué le MDN, dans un communiqué.

En outre , un détachement combiné de l’ANP a saisi, mercredi à Skikda , 37 kilogrammes de kif traité.

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie Nationale ont démantelé, à Mostaganem, un réseau criminel composé de quatre individus, spécialisé dans la falsification des billets de banque de (2000) DZD. Cette opération s'est soldée par la saisie d'une somme d'argent falsifiée, estimée à (620) millions de centimes, ainsi que des équipements informatiques.

Selon la même source, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté, à Bordj Badji Mokhtar et In-Guezzam , deux personnes et saisi huit (08) véhicules tout-terrains chargés de 10 tonnes de denrées alimentaires et 1,7 tonne de produits détergents destinés à la contrebande, alors que des Garde-côtes ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de neuf individus à bord d'une embarcation de construction artisanale à El Kala .

Rédaction web