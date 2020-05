Trafic de faux billets de banque à Annaba : Un réseau démantelé

Trois personnes ont été placées enous détention provisoire avant-hier, à Annaba, pour association de malfaiteurs, détention et mise en circulation de faux billets de banque, indique un communiqué du groupement territorial de la gendarmerie nationale. L’opération a eu lieu suite à des informations fournies par des citoyens. Les investigations menées par les éléments de la brigade de la gendarmerie d’El Eulma ont permis l’identification et l’arrestation de trois suspects à bord d’un véhicule au niveau du barrage fixe d'Ain Berda. Une somme de cent mille dinars a été découverte. Les mis en cause sont des récidivistes âgés entre 26 et 48 ans ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal d’El Hadjar qui les a écroués pour association de malfaiteurs et détention et mise en circulation de faux billets de banque, conclut le communiqué.

B. G.