Béchar : Arrestation de 5 dealers

Cinq dealers ont été arrêtés et présentés devant les instances judiciaires près le tribunal de Béchar, pour détention, transport, trafic et commercialisation illégale de psychotropes.

Les éléments combinés du service régional de lutte contre la drogue et du secteur opérationnel de l’ANP ont réussi à arrêter, au niveau d’un poste de contrôle sur la RN 6, un premier suspect, âgé de 37 ans, à bord d’un véhicule touristique et mettre la main sur un lot 1320 comprimés psychotropes. L’enquête diligentée a permis de perquisitionner l’appartement d'un second suspect et de son frère, auxquels était destinée la marchandise et saisir ainsi que plus de 100 comprimés et 0,35 gr de kif traité. Par ailleurs, suite aux investigations menées dans le cadre de cette affaire, un quatrième acolyte a été arrêté. Enfin, c’est en poursuivant l’enquête et en étroite collaboration avec la brigade de recherche de la sûreté d’Oran, que l’on aura pu mettre la main sur le 5ème complice et qui se serait avéré être le fournisseur principal de toute cette marchandise prohibée.

Présentés devant le Procureur de la République près le tribunal de Béchar, trois des malfaiteurs ont été placés en détention provisoire et deux autres sous contrôle judiciaire.



Ramdane Bezza