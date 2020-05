Une cache contenant 55 bombes artisanales détruite à Bouira (MDN)

Une cache d'armes et de munitions, contenant quatre pistolets mitrailleurs, quatre chargeurs de munitions, ainsi que 55 bombes de confection artisanale et 20 kilogrammes de TNT, a été localisée et détruite à Bouira .

Selon un communiqué du MDN, ce coup de filet a été réalisé suite à une opération de fouille et de ratissage menée , par un détachement de l’ANP , dans la localité de El-Thaalba, commune de Lakhdaria.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie Nationale ont intercepté, en coordination avec les services des Douanes, lors de deux opérations distinctes à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar ,un contrebandier et saisi deux camions chargés de 48,3 tonnes de denrées alimentaires.

NB/ Rédaction Web