El-Tarf : Arrestation de 6 individus pour trouble à l’ordre public

Les services de police de Chebaita-Mokhtar (El Tarf) ont arrêté six individus impliqués dans une affaire de trouble à l'ordre public et violation des mesures de confinement sanitaire décidé pour la lutte contre la propagation du coronavirus, a indiqué samedi le chargé de communication à la sûreté de wilaya le commissaire principal Mohamed Karim Labidi. Suite à une alerte faisant état d’une rixe entre des jeunes au niveau d’un quartier populaire de la commune de Chebaita-Mokhtar, les services de police sont intervenus sur les lieux pour mettre fin à cette «violente» bagarre et saisir des armes blanches utilisées pour la destruction de biens d’autrui durant la nuit de jeudi à vendredi, a-t-il ajouté.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, principalement la lutte contre l’atteinte à l’ordre public et la violation de la mesure de confinement partiel, les services de police ont appréhendé ces individus, originaires d’Annaba et d'El Tarf, a ajouté la même source. Poursuivis par le magistrat instructeur près le tribunal de Dréan pour «atteinte à l’ordre du public, destruction de biens publics et non-respect de la mesure de confinement partiel», les six mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt, a indiqué la même source.