Béjaïa : Découverte du cadavre d’un étudiant disparu depuis quelques jours

La protection civile de Bejaia a découvert samedi le corps inanimé d’un jeune homme de 24 ans, au fond d’un ravin, porté disparu depuis le 29 avril dernier, indique un communiqué de sa direction.

La victime a été découverte au bout de recherches intenses rendues difficiles du fait du relief accidenté et de l’exubérance du manteau végétatif qui le caractérise, celui-ci étant situé en plein cœur d’un massif forestier et montagneux, joignant la localité balnéaire de Tichy à celle voisine de Boukhlifa, à 12 km à l’est de Bejaia. Le corps a été retrouvé intact, n’ayant pas entamé sa décomposition, a-t-on ajouté.

Des éléments de la sûreté de daïra et la gendarmerie nationale de Tichy étaient présents sur les lieux et ont commencé à rassembler tous les indices en rapport. Le jeune homme, étudiant de son état, et arbitre de football à ses heures de distraction, était connu et apprécié dans toute la région. Et la nouvelle de sa mort autant d’ailleurs de sa disparition ont provoqué un grand émoi populaire.