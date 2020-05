Tizi Ouzou : Incendie dans une unité de transformation de plastique

Les éléments de la protection civile de l’unité d’Azeffoun appuyés par les moyens de l’unité secondaire d’Azazga et de Tizi Ouzou, sont intervenus samedi dernier pour circonscrire un incendie qui s’est déclaré dans un atelier de transformation de pneus en fibre de caoutchouc (gomme) au village Tamaassith, dans la commune Aghribs, a fait savoir la cellule de communication de la protection civile dans un communiqué. Aucune perte humaine n’est à déplorée suite. L’incendie a causé des dégâts matériels importants. Des pneus usés brûlés, des murs fissurés et un lot de matériels détruit. Compte tenu de la nature très inflammable des matériaux utilisés dans cet atelier, la protection civile a mobilisé d’importants moyens humains et matériels.

B. A.