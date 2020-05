Mascara : 106 véhicules placés en fourrière

En exécution des mesures préventives pour la réduction de la propagation du Coronavirus, et en application du plan sécuritaire établi pour veiller au respect du confinement partiel, les services de la sûreté ont arrêté, du 5 avril jusqu’à la fin avril, 944 contrevenants au confinement partiel. Des procès-verbaux de contravention ont été dressés à leur encontre et transmis à la justice.

Parailleurs, 106 véhicules et 64 motocyclettes ont été placés en fourrière. Les services de la sûreté ont procédé aussi au retrait du registre de commerce du propriétaire d’un local commercial ayant enfreint les mesures légales relatives à l’exercice d’une activité commerciale.

A. Ghomchi