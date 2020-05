Reddition du terroriste "Taher" à Tamanrasset

Le terroriste dénommé «M.Taher» s'est rendu, le 1 mai 2020, aux autorités militaires de Tamanrasset. Ce terroriste qui a rallié les groupes terroristes en 2016, était en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d’un chargeur de munitions, a indiqué le MDN, dans un communiqué.

La même source a tenu à préciser que ledit terroriste est le frère du terroriste «M.Saya», abattu, le 18 novembre 2019, par un détachement de l’ANP dans la zone de Taoundate à Tin-Zaouatine, Secteur Opérationnel de Bordj Badji Mokhtar.

Par ailleurs, dans le sillage des efforts continus visant à endiguer la propagation du fléau du narcotrafic dans notre pays, plusieurs saisies ont été opérées durant les dernières 24h . Selon le MDN, des éléments de la Gendarmerie Nationale ont saisi, à Naama en 2e Région Militaire, une grande quantité de kif traité estimée à 862kilogrammes, alors que d’autres éléments de la Gendarmerie Nationale et des Garde-frontières ont saisi à Tlemcen et Sidi Bel Abbes 126.5 kilogrammes de la même substance.

Dans le même contexte, un détachement de l'ANP en coordination avec les services de la Sûreté Nationale ont arrêté, à Batna ,cinq narcotrafiquants et saisi 31.5 kilogrammes de kif traité, une somme d'argent estimée à 29.973.000DA et cinq téléphones portables. Tandis que des tentatives de contrebande d'une quantité de carburants s'élevant à 11812 litres, ont été déjoué à Souk-Ahras, El Taref et Tébessa

D'autre part, 17 migrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Naama.

NB/ Rédaction web