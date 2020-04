Sétif : Arrestation de 7 malfaiteurs

Les services de police de la Sûreté de la wilaya de Sétif viennent de mettre fin aux agissements d’une bande de 7 malfaiteurs qui s’adonnaient aux vols de magasins et qui ont ciblé pour leur dernière opération, un magasin de vente de pièces de rechanges de véhicules accaparant d’un lot d’une valeur de 1 milliard 500 millions de centimes.

Cette opération a été entreprise par les éléments de la 9e Sûreté urbaine, suite au dépôt de plainte d’un commerçant à la cité Hachemi. Les recherches et investigations ont permis aux enquêteurs d’appréhender en un temps record les 7 membres de cette bande. La cellule de communication de la Sûreté de wilaya indique qu’il y avait un lien entre la victime et les suspects ce qui a permis de planifier une telle opération.

Une procédure judiciaire a été ouverte à l’encontre des mis en cause pour association de malfaiteurs et vol aggravé commis en bande et par escalade avec utilisation d’un véhicule motorisé.

F. Zoghbi