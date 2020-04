Annaba : Saisie de 140 g de cocaïne et 55 g de crack

Une quantité de 140 grammes de cocaïne et 55 g de crack a été saisie et trois individus arrêtés tout récemment, à Annaba, indique un communiqué de la Sûreté de wilaya.

Cette saisie a été opérée par les forces de police de la brigade de recherches et d’investigations dans une maison implantée dans la vieille ville d’Annaba où les trois suspects ont été arrêtés en flagrant délit, a précisé la même source. Il a été également saisi une quantité de 1,14 g de drogue, une somme d’argent en dinars et en devises, représentant le revenu de vente de stupéfiants ainsi que 10 téléphones portables.

Âgés entre 32 et 40 ans, les mis en cause seront présentés devant le Procureur de la république territorialement compétent après l’achèvement des procédures légales en vigueur, conclut le communiqué. En outre, une quantité de 52.5 quintaux de semoule destinés à la spéculation a été saisie par les éléments de la Sûreté de daïra d’Ain Berda. L’opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre toutes formes d’activités commerciales illicites et la spéculation, notamment durant cette période cruciale de propagation du Covid-19. Trois personnes âgées entre 21 et 35 ans ont été arrêtées lors de cette opération. Toutes les procédures judiciaires nécessaires ont été dressés à l’encontre des contrevenants, conclut le communiqué.

B. G.