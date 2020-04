Mascara : arrestation d’un dealer

Les éléments de la Brigade de Recherche et d’Intervention relevant du Service de wilaya de Police judiciaire à la Sûreté de wilaya de Mascara ont arrêté un trafiquant âgé de 31 ans avec une saisie d’une quantité de kif traité, et d’une arme blanche et ce, lors de patrouilles de sécurité effectuées au niveau de Khessibia à Mascara. L’attention des policiers a été attirée par un véhicule suspect avec quatre individus à bord. Le véhicule a alors été approché en vue d’un contrôle sécuritaire et administratif.

L’opération a permis de saisir une quantité de 29,8 grammes de kif traité sous le siège passager. Ils ont alors été conduits au siège de la Brigade où une enquête a été ouverte contre le suspect. Le domicile du suspect a été perquisitionné, ce qui a permis de saisir une arme blanche prohibée. Une fois les procédures d’enquête accomplies, le suspect a été présenté devant la justice qui a ordonné son placement en détention.

A. Ghomchi