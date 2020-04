Mascara : Arrestation d’un dealer

Les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la sureté de daïra de Tighennif ont réussi à arrêter un individu âgé de 33 ans et ont saisi une quantité de kif traité et de comprimés hallucinogènes. Le suspect était en possession d’une quantité de 3,2 grammes de kif traité et 6 comprimés hallucinogènes. Une procédure judiciaire a été instruite à son encontre et il a été déféré devant la justice. Les éléments de la brigade ont aussi saisi une quantité de 70 unités de boissons alcoolisées. Par ailleurs, la sûreté urbaine de Mascara a arrêté un individu âgé de 24 ans, pour vol avec violence. Une procédure judiciaire a été instruite et il a été présenté devant la justice qui a ordonné son placement en détention.

A. Ghomchi