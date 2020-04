Accident de la circulation : 2 morts et 94 blessés en 24 heures

Deux personne sont décédées et 94 autres ont été blessées dans 75 accidents de la circulation, survenus durant les dernières 24 heures, à travers le territoire national, a indiqué hier un bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Bouira, avec le décès d'une personne, suite à une collision entre deux véhicules survenus sur l’autoroute Est-Ouest, dans la commune de Kadiria, a précisé la même source.

Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué 254 opérations de sensibilisation à travers 36 wilayas (184 communes), rappelant aux citoyens la nécessité de respecter le confinement, ainsi que les règles de la distanciation sociale. Les éléments de la Protection civile ont effectué, en outre, 578 opérations de désinfections générales à travers 40 wilayas (180 communes), a relevé la même source, ajoutant que ces opérations ont touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, à l'occasion de laquelle la DGPC a mobilisé 1.440 agents, ainsi que la mise en place de dispositif de surveillance dans 5 sites d’hébergement destiné au confinement à travers deux wilayas.

En outre, les unités de la Protection civile ont enregistré 2.318 interventions de différents types pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité.