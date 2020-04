ARAV : Avertissement à la chaîne Numidia TV

L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) a adressé un avertissement à la chaîne de télévision Numidia TV suite à la diffusion le 24 avril dernier d'une caméra cachée intitulé Ana ou Radjeli (Moi et mon mari).

L'ARAV a insisté, dans un communiqué parvenu hier à notre rédaction, sur la nécessaire conformité des programmes à la législation et au règlement en vigueur et souligne que de nombreuses réactions des citoyens ont été décelées sur les réseaux sociaux et dans la presse mettant en exergue les dépassements graves aux règles de la profession et de la déontologie.

Est aussi évoquée une atteinte aux principes et règles de l'ordre public et une atteinte à la vie privée et à l'honneur des personnes et le non-respect de la dignité humaine.

L'ARAV met en garde la chaîne contre toute récidive sans quoi elle prendrait d'autres mesures et rappelle le contenu du communiqué commun pris avec le ministère de la Communication insistant sur le respect des règles déontologiques et des lois.