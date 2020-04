Tizi Ouzou : Le dispositif de sécurité renforcé

La Sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou renforce son dispositif pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

Le plan est axé, selon un communiqué de la cellule de communication de la SWTO, sur le travail de proximité et de sensibilisation quant à la l’impérative nécessité du strict respect du confinement. La sûreté de wilaya poursuit les opérations de contrôle des commerces pour lutter contre la fraude et la spéculation et assurer la santé du citoyen.

Comme il sera procédé à l’intensification des patrouilles de police pour lutter contre la criminalité ainsi qu'à des actions de sensibilisation pour prévenir les incivilités routières.

Dans l’objectif de susciter une massive adhésion populaire à la mise en application de ce plan d’action, la sûreté de wilaya a invité la population à appeler le numéro 1548 pour demander assistance et signaler tout comportement susceptible de porter atteinte aux personnes et aux biens.

Bel. Adrar