Ramadhan: Algérie Poste réadapte les horaires d'ouverture des bureaux de poste jusqu'au 29 avril

Ainsi, dans les wilayas où le confinement s'étale de 15h jusqu’à 7h du matin, les bureaux de poste seront ouverts de 8h30 à 13h, alors que dans les wilayas où le confinement s’étale de 19h jusqu’à 7h du matin, les bureaux de poste seront ouverts de 8h30 à 14h30.

Quant aux bureaux de poste de la wilaya de Blida où le confinement est total, les horaires d'ouverture des bureaux de poste "restent soumis aux décisions de la commission de wilaya compétente", relève la même source.

Algérie Poste, qui rassure sa clientèle "de la continuité de ses services et la disponibilité permanente de la liquidité", invite les citoyens "à éviter l’affluence massive vers les bureaux de poste et à respecter les consignes de prévention, à savoir éviter l’entrée en masse dans les bureaux de poste, assurer la distance de sécurité dans les files d’attente et à désinfecter les mains avant et après chaque transaction".

APS