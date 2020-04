Bordj Bou-Arréridj : Le wali inspecte le centre covid-19

Le wali de Bordj Bou-Arréridj, Mohamed Benmalek, a inspecté hier le centre Covid-19 et son annexe situés dans les locaux de l’ex-hôpital orthopédique. Le wali a noté que les moyens nécessaires pour la lutte contre la pandémie ont été mobilisés par l’État avec l’aide du mouvement associatif, et a assuré le personnel de l’accompagnement des pouvoirs publics. Le mouvement associatif s’est distingué par ses actions de solidarité avec le personnel du secteur en fournissant du matériel de protection et des équipements.

La fanfare du groupe des scouts d’El- Anasser s'est déplacée au centre pour exécuter des chants patriotiques en l’honneur des médecins, infirmiers et agents de la structure.

Un call center pour orienter les malades

La commission de solidarité de la wilaya, composée d’opérateurs économiques, de membres du mouvement associatif et de bienfaiteurs, a lancé une opération de dépistage à distance des cas suspects de coronavirus.

Cette opération, mise en place grâce au concours de l’ordre des médecins et d’un opérateur privé qui a mis à disposition son call center, permettra à tous les citoyens qui ont des problèmes respiratoires d’être orientés. En appelant un numéro vert, ils sont pris en charge par une équipe de 6 médecins qui se chargera de les diagnostiquer. Le formulaire électronique qui sera rempli par cette équipe est transmis au centre Covid-19 au cas où le cas concerné présente les symptômes du coronavirus ou d’autres infections. Les deux parties ont une liaison numérique avec le call center où sont présents 18 médecins constituant ainsi un véritable PC contre la maladie. L’opération, qui en est encore au stade des essais, devra être opérationnelle à la fin de la semaine.

Elle permettra, outre la limitation des déplacements des citoyens, la baisse de la pression sur les hôpitaux et cliniques privées, le respect des règles de confinement et surtout un dépistage accru de la population.

La wilaya compte 62 cas confirmés de coronavirus, selon un bilan du ministère de la santé. 14 personnes atteintes par la maladie sont guéries.

F. D.